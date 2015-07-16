رئيس الدولة ونائبه يتلقيان برقيات تهنئة من الملوك والرؤساء بحلول العيد

تلقى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، برقيات تهنئة من أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء الدول العربية والاسلامية الشقيقة والأجنبية الصديقة بمناسبة عيد الفطر السعيد.

فقد تلقى سموه برقيات تهنئة من كل من جلالة السلطان قابوس بن سعيد سلطان سلطنة عمان والملك عبدالله الثاني عاهل المملكة الأردنية الهاشمية والرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان والرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والرئيس إمام علي رحمان رئيس جمهورية طاجيكستان والرئيس توني تان كينغ يام رئيس جمهورية سنغافورة والرئيس باراك أوباما رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وديفيد كامرون رئيس وزراء المملكة المتحدة.

كما تلقى سموه برقيات تهنئة من السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وسعادة فايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.

وتلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقيات تهنئة بمناسبة عيد الفطر السعيد من كل من الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين والرئيس الدكتور حسن روحاني رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية والسيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء بسلطنة عمان وديفيد كامرون رئيس وزراء المملكة المتحدة والفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان والفريق أول مهندس مصطفى عثمان عبيد سالم وزير الدفاع بجمهورية السودان والأمير محمد بلقية وزير الشؤون الخارجية والتجارة في بروناي دار السلام وكيفين أندروز وزير الدفاع الأسترالي والدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.