غداً الجمعة أول أيام عيد الفطر السعيد في الدولة

أعلنت اللجنة المكلفة بتحري رؤية هلال شهر شوال في الدولة أن غدا " الجمعة "غرة شهر شوال الموافق 17 يوليو 2015 أول أيام عيد الفطر السعيد وأن اليوم الخميس الموافق 16 يوليو 2015 هو المتمم لشهر رمضان لسنة 1436 هجرية.

وقال معالي سلطان بن سعيد البادي الظاهري وزير العدل رئيس اللجنة في بيان صدر عقب اجتماعها مساء اليوم بدائرة القضاء في أبوظبي انه وبعد التحري ومراعاة طرق الاثبات الشرعية وبعد الاتصالات التي جرت مع الدول المجاورة تثبت لديها الليلة رؤية هلال شهر شوال لسنة 1436 هجرية وعليه فإن اليوم الخميس الموافق 16 يوليو 2015 هو المتمم لشهر رمضان وغدا الجمعة الموافق 17 يوليو 2015 هو غرة شهر شوال لسنة 1436 هجرية أول أيام عيد الفطر السعيد.

ورفع معاليه وأعضاء اللجنة بهذه المناسبة السعيدة أصدق التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإخوانهم أصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى حكام الإمارات وأولياء العهود .. سائلين المولى عز وجل أن يحفظ صاحب السمو رئيس الدولة وأن يديم عليه موفور الصحة والعافية ليظل فخرا لوطنه والأمتين العربية والإسلامية.

كما هنأ معاليه شعب دولة الإمارات والمسلمين كافة والعالم بحلول عيد الفطر السعيد.