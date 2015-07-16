الداخلية : إنفجار ميدان روكسي ناتج عن عبوة صغيرة الحجم بمدخل أحد العقارات

صرح مسئول المركز الإعلام الأمني انه، اليوم الخميس، الموافق 16/7/2015، حدث إنفجار محدود ناجم عن عبوة صغيرة الحجم محلية الصنع بمدخل أحد العقارات بشارع القبة بميدان روكسي دائرة قسم شرطة مصر الجديدة.

نجم عن ذلك إصابة أمين الشرطة أشرف مصيلحي مصيلحي من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة والمعين خدمة ملاحظة الحالة المرورية بالقرب من محل الواقعة – بجروح بالساقين.

إنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية المعنية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وتم تمشيط المنطقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ظروف وملابسات الواقعة والعمل على ضبط مرتكبيها.