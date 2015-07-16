أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

الداخلية : إنفجار ميدان روكسي ناتج عن عبوة صغيرة الحجم بمدخل أحد العقارات

Google+ Print
الداخلية : إنفجار ميدان روكسي ناتج عن عبوة صغيرة الحجم بمدخل أحد العقارات الداخلية : إنفجار ميدان روكسي ناتج عن عبوة صغيرة الحجم بمدخل أحد العقارات

صرح مسئول المركز الإعلام الأمني انه، اليوم الخميس، الموافق 16/7/2015، حدث إنفجار محدود ناجم عن عبوة صغيرة الحجم محلية الصنع بمدخل أحد العقارات بشارع القبة بميدان روكسي دائرة قسم شرطة الجديدة.

نجم عن ذلك إصابة أمين الشرطة أشرف مصيلحي مصيلحي من قوة الإدارة العامة لمرور القاهرة والمعين خدمة ملاحظة الحالة المرورية بالقرب من محل الواقعة – بجروح بالساقين.

إنتقلت على الفور الأجهزة الأمنية المعنية ورجال الحماية المدنية وخبراء المفرقعات وتم تمشيط المنطقة .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ظروف وملابسات الواقعة والعمل على ضبط مرتكبيها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد