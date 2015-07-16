أسباب وطرق علاج زيادة حجم الثدى لدى الرجال

أسباب زيادة حجم الثدى لدى الرجال

علاج تراكم دهون الثدى عند الرجال

تختلف ملامح جسد الرجل والمرأة بصورة واضحة، وخاصة فى بعض الأعضاء الظاهرة وأهمها بالطبع الثدى، فمن المعروف علميا وتشريحيا أن تراكم الدهون فى منطقة الثدى أمر يخص النساء فقط، فيما بدا مؤخرا انتشار مشكلة زيادة حجم الثدى للرجال.>أستاذ أمراض الذكورة الدكتور حامد عبد الله يرجع أسباب انتشار مشكلة كبر حجم الثدى لدى الرجال، إلى إضافة الهرمونات الأنثوية لأنواع معينة من الطعام وأهمها الدجاج، وهو ما أثر سلبا على تشريح جسم الرجل ومنحة منحنيات أقرب للأنوثة، وبالطبع فهو أمر يمثل مشكلة مؤرقة ومزعجة للرجل.>لعلاج تلك المشكلة يلجأ بعض الرجال لإجراء جراحة تجميلية، تعتمد على شفط الدهون من منطقة الثدى.

فيما يؤكد أستاذ الجراحة بطب قصر العينى الدكتور إبراهيم عيادة، أنه على الرغم من انتشار تلك المشكلة، إلا أن نسبة الرجال المقبلين على جراحة شفط دهون الثدى، غير منتشرة بصورة كبيرة فى المجتمع المصرى.

فيما تنتشر بصورة أكبر فى بعض الدول وتعتمد لتلك الجراحة على شفط الدهون الموضعية من منطقة الثدى والتى تجعله يبدو أكثر تسطحا.