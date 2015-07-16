أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

أسباب وطرق علاج زيادة حجم الثدى لدى الرجال

Google+ Print
أسباب وطرق علاج زيادة حجم الثدى لدى الرجال أسباب وطرق علاج زيادة حجم الثدى لدى الرجال
تختلف ملامح جسد الرجل والمرأة بصورة واضحة، وخاصة فى بعض الأعضاء الظاهرة وأهمها بالطبع الثدى، فمن المعروف علميا وتشريحيا أن تراكم فى منطقة الثدى أمر يخص النساء فقط، فيما بدا مؤخرا انتشار مشكلة زيادة حجم الثدى للرجال.

أسباب زيادة حجم الثدى لدى الرجال


>أستاذ أمراض الذكورة الدكتور حامد عبد الله يرجع أسباب انتشار مشكلة كبر حجم الثدى لدى الرجال، إلى إضافة الهرمونات الأنثوية لأنواع معينة من الطعام وأهمها الدجاج، وهو ما أثر سلبا على تشريح جسم الرجل ومنحة منحنيات أقرب للأنوثة، وبالطبع فهو أمر يمثل مشكلة مؤرقة ومزعجة للرجل.

علاج تراكم دهون الثدى عند الرجال


>لعلاج تلك المشكلة يلجأ بعض الرجال لإجراء جراحة تجميلية، تعتمد على شفط الدهون من منطقة الثدى.

فيما يؤكد أستاذ الجراحة بطب قصر العينى الدكتور إبراهيم عيادة، أنه على الرغم من انتشار تلك المشكلة، إلا أن نسبة الرجال المقبلين على جراحة شفط دهون الثدى، غير منتشرة بصورة كبيرة فى المجتمع المصرى.

فيما تنتشر بصورة أكبر فى بعض الدول وتعتمد لتلك الجراحة على شفط الدهون الموضعية من منطقة الثدى والتى تجعله يبدو أكثر تسطحا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم

الوصفة المعجزة لسد الشهية و حرق الدهون و تنقية الدم من السموم