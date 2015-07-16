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تخصيص 97 ساحة لصلاة عيد الفطر فى بنى سويف

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تخصيص 97 ساحة لصلاة عيد الفطر فى بنى سويف تخصيص 97 ساحة لصلاة عيد الفطر فى بنى سويف
أكد اللواء أحمد علي، سكرتير عام محافظة بنى سويف، تخصيص 97 ساحة لأداء صلاة العيد بمدينة بنى سويف، والمراكز الإدارية بالمحافظة.

وأضاف "على"، خلال اجتماع عقده بمبنى الديوان العام شرق النيل اليوم، بحضور السكرتير العام المساعد والقيادات التنفيذية ورؤساء المدن، أنه تنفيذاً لتعليمات المحافظ المستشار محمد سليم، تم تكليف وكيل وزارة الأوقاف الشيخ أحمد عبدالمؤمن بمتابعة وفرش هذه الساحات وتجهيز الخطباء (أساسى واحتياطى) بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات الأمنية.

وأشار سكرتير عام المحافظة إلى تكليف رؤساء المدن بمتابعة تنظيف الشوارع بالمدن والقرى، خاصة بمحيط المساجد والساحات المعدة للصلاة، بالإضافة إلى المرور الميدانى للتأكد من تنفيذ الإجراءات، التى تتخذها المحافظة للتيسيرعلى المواطنين خلال عيد الفطر.

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