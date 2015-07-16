مدرس يجبر طالبه علي دخول منزله التحرش بها في البحر الاحمر‎

ألقت أجهزة الأمن بمدينة سفاجا القبض على مدرس إعدادي لاتهمامة بالتحرش بطالبة وإجبارها علي دخول منزلة بالقوة.

البداية عندما حررت والدة الطالبه المجني عليها بالصف الثالث الإعدادي محضرًا بقسم شرطة سفاجا تتهم فيه مدرس بالتحرش الجنسي بنجلتها ومحاولته هتك عرضها بعد انتهاء امتحان الدور الثاني للمرحلة الاعدادية.

حيث اقنع المدرس المتهم ويدعى ” عادل. م” الطالبه بأنه يوصلها لمنزلها في طريقه، لكنه اتجه بها الي منزله وعندما وصل حاول أن ينزلها من السياره واقناعها بانتظاره بداخل المنزل حتي تغير ملابسه إلا أن الطالبه رفضت الدخول للمنزل واقترب منها وقام بأدخالها المنزل بالقوة وبدأ في ملامستها في مناطق حساسه بجسدها وفرت هاربه منه وسط حالة صراخ وبكاء.

وعقب تحرير المحضر توجه ضابط مباحث قسم شرطة سفاجا النقيب الحسين حلمي وأمكن القبض على المدرس المذكور وجاري عرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.