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ضبط لحوم وأسماك منتهية الصلاحية بأشهر المحلات التجارية بشبين الكوم

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ضبط لحوم وأسماك منتهية الصلاحية بأشهر المحلات التجارية بشبين الكوم ضبط لحوم وأسماك منتهية الصلاحية بأشهر المحلات التجارية بشبين الكوم

 

صورة أرشيفية

شنت مباحث بمحافظة المنوفية حملة مكبرة على المحلات التجارية والاسواق لضبط المنتجات منتهية الصلاحية ومراقبة الاسعار، وأسفرت الحملة عن تحرير ٣ قضايا لاكبر محلات تجارية بمدينة شبين الكوم لحيازتهم منتجات منتهية الصلاحية.

وتم تحرير محضر رقم ١٠٨٥٢ جنح شبين الكوم ضد يسرى على هاشم ٤٧ سنة مسئول عن محل هايبر مينى كارفور بناحيه كوبرى مبارك لقيامه بعرض لحوم واسماك منتهية الصلاحية وتم ضبط ٥٧،٧٠٠ كيلو جرام لحوم مفرومة غير صالحة، ١٢١ علبة رنجة غير صالحة و٥١ علبة ملوحة اسماك غير صالحة و٤٣ علبة بطارخ غير صالحة.

و تم تحرير المحضر رقم ١١٠٠ جنح شبين الكوم ضد عادل لبيب طه فرج المسئول عن محل هايبر خير بلدنا بالبر الشرقى بشبين الكوم وتم ضبط ١٥ كيلو لحوم بلدى و٣،٥ كيلو كبدة غير صالحين للاستهلاك .

وتم تحرير المحضر رقم ١٠٩٩٩ ضد محمد محمود الجيلانى المسئول عن محل الجيلانى بشبين الكوم، وتم ضبط ١٠،٢٥٨ كيلو لحوم دواجن ناقص الوزن بمقدار ١٠٤ جرام للكيلو و٨ كيلو مشروم غير مدون على الغلاف بيانات الانناج والصلاحية.

وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير محضر بالواقعة.

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أونا

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