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رفض استئناف 4 من عناصر إخوانية بالسويس وتجديد حبسهم 15 يومًا

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رفض استئناف 4 من عناصر إخوانية بالسويس وتجديد حبسهم 15 يومًا رفض استئناف 4 من عناصر إخوانية بالسويس وتجديد حبسهم 15 يومًا

صورة ارشيفية

قررت محكمة الأستئناف بالسويس اليوم الخميس عدم قبول استئناف 4 من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي على قرار حبسهم وقررت تجديد حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة التحريض على العنف وحشد المواطنين ضد الجيش والشرطة.

تمكنت قوات الأمن الوطني والمباحث الجنائية من ضبط المتهمين شهر مايو الماضي على خلفية مشاركتهم بإحداث العنف وتظاهرات تنظيم الأخوان الإرهابي وصدور قرار من النيابة العامة بضبطه وأحضارهم.

يذكر أن المتهمين هم ” أبراهيم . أ ” و ” أيهاب . ج ” و ” ياسر. م ” و ” أحمد . م . أ “ويعملون فى شركات صناعية بالسخنة.

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