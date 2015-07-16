تكثيف أمني بنفق الشهيد أحمد حمدى والمجرى الملاحى لقناة السويس

شهد محيط نفق الشهيد أحمد حمدى اليوم الخميس تكثيف وتواجد شرطى مكثف بالتنسيق مع قوات حرس حدود الجيش الثالث بالاضافة إلى تكثيف التواجد الأمنى والتفتيش على السيارات المارة عبر النفق من والى سيناء .

و شهد محيط المجرى الملاحى حركة أمنية وتواجد ملحوظ لقوات الجيش وعمل كمائن بالقرب من نقاط التأمين بطول شاطئ القناة حتى حدود محافظة الإسماعيلية .

وقال اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس فى تصريحات خاصة ان انتشار قوات الشرطة والجيش ياتى ضمن اطار خطة العيد لتمين المناطق الحيوية بالمحافظة ، موضحا أن جميع المنشآة والمبانى الحكومية وشركات البترول والكهرباء والموانئ عليها تأمين كامل وتشهد تواجد ملحوظ من عناصر التأمين التابعة للجيش الثالث .

واضاف أن جميع المناطق الحودية بها قوات تأمين بشكل ملحوظ وخاصة منطقة العين السخنة التى بها عدد كبير من القرى السياحية .