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إسكندر : أختيار أفضل 9 تحالفات لمكاتب مصرية ودولية للمسابقة الدولية لتطوير مثلث ماسبيرو

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إسكندر : أختيار أفضل 9 تحالفات لمكاتب مصرية ودولية للمسابقة الدولية لتطوير مثلث ماسبيرو إسكندر : أختيار أفضل 9 تحالفات لمكاتب مصرية ودولية للمسابقة الدولية لتطوير مثلث ماسبيرو

وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات

إعتمدت الدكتورة  ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات قرارات لجنة تقييم المستندات المقدمة من المكاتب والتحالفات الإستشارية المحلية والعالمية المتقدمة للتأهيل المسبق للمسابقة العالمية لمشروع إعادة التخطيط والتصميم العمراني لمنطقة مثلث ماسبيرو بالقاهرة. والتي أقرت تسعة مكاتب وتحالفات مصرية وعالمية من الأردن وأمريكا وألمانيا واليابان وأيطاليا وكندا وكوريا كأفضل المتقدمين للإشتراك في المسابقة العالمية لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو.
> وكانت وزارة التطوير الحضري والعشوائيات بالإشتراك مع محافظة القاهرة قد أعلنت عن التأهيل المسبق للمسابقة العالمية لمشروع إعادة التخطيط والتصميم العمراني لمنطقة مثلث ماسبيرو بالقاهرة في 5 يونيو 2015.
> وقد تم الإعلان عن التأهيل المسبق في جميع المحافل العالمية المتخصصة وعن طريق السفارات المصرية في الخارج وكان أخر موعد لإستلام المستندات من المكاتب هو 7 يوليو 2015 وقد شكلت الوزارة لجنة على مستوى تقنى وفني عالي من خبراء محليين ودوليين لتقييم المستندات المقدمة من المكاتب وعددها 36 مكتب وتحالف مصري ودولي و يؤكد هذا العدد أهمية المسابقة على المستوي الدولي ومصداقية و جدية المصرية في التعامل مع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومضيها قدماً في خطتها لتطوير المنطقة ولتحقق أهداف وطموح سكان منطقة ماسبيرو. وقد تم تقييم المكاتب بناءاً على معايير فنية تشمل أولاً خبرة المكاتب في إعداد المشروعات بمشاركة الأهالي والقدرات الفنية للمكاتب وخبراتها في مشروعات مماثلة وكذلك المنهجية المقترحة للتعامل مع مثلث ماسبيرو وذلك إسترشاداً بالمجالات المطلوبة والبنود الموضحة بالإعلان وقد خلصت اللجنة إلى تحديد وتصنيف أفضل المكاتب الاستشارية الحاصلة على أعلى درجات تقييم.
> ويلي خطوة الإعلان عن أفضل المكاتب إرسال الشروط المرجعية للمسابقة والجاري الإنتهاء منها والتي تتم بالإشتراك والتعاون مع الإتحاد الدولي للمعماريين في أوائل شهر أغسطس.
> إعتمدت الدكتورة  ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات قرارات لجنة تقييم المستندات المقدمة من المكاتب والتحالفات الإستشارية المحلية والعالمية المتقدمة للتأهيل المسبق للمسابقة العالمية لمشروع إعادة التخطيط والتصميم العمراني لمنطقة مثلث ماسبيرو بالقاهرة. والتي أقرت تسعة مكاتب وتحالفات مصرية وعالمية من الأردن وأمريكا وألمانيا واليابان وأيطاليا وكندا وكوريا كأفضل المتقدمين للإشتراك في المسابقة العالمية لتطوير منطقة مثلث ماسبيرو.
> وكانت وزارة التطوير الحضري والعشوائيات بالإشتراك مع محافظة القاهرة قد أعلنت عن التأهيل المسبق للمسابقة العالمية لمشروع إعادة التخطيط والتصميم العمراني لمنطقة مثلث ماسبيرو بالقاهرة في 5 يونيو 2015.
> وقد تم الإعلان عن التأهيل المسبق في جميع المحافل العالمية المتخصصة وعن طريق السفارات المصرية في الخارج وكان أخر موعد لإستلام المستندات من المكاتب هو 7 يوليو 2015 وقد شكلت الوزارة لجنة على مستوى تقنى وفني عالي من خبراء محليين ودوليين لتقييم المستندات المقدمة من المكاتب وعددها 36 مكتب وتحالف مصري ودولي و يؤكد هذا العدد أهمية المسابقة على المستوي الدولي ومصداقية و جدية الحكومة المصرية في التعامل مع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو ومضيها قدماً في خطتها لتطوير المنطقة ولتحقق أهداف وطموح سكان منطقة ماسبيرو. وقد تم تقييم المكاتب بناءاً على معايير فنية تشمل أولاً خبرة المكاتب في إعداد المشروعات بمشاركة الأهالي والقدرات الفنية للمكاتب وخبراتها في مشروعات مماثلة وكذلك المنهجية المقترحة للتعامل مع مثلث ماسبيرو وذلك إسترشاداً بالمجالات المطلوبة والبنود الموضحة بالإعلان وقد خلصت اللجنة إلى تحديد وتصنيف أفضل المكاتب الاستشارية الحاصلة على أعلى درجات تقييم.
> ويلي خطوة الإعلان عن أفضل المكاتب إرسال الشروط المرجعية للمسابقة والجاري الإنتهاء منها والتي تتم بالإشتراك والتعاون مع الإتحاد الدولي للمعماريين في أوائل شهر أغسطس.

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