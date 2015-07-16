محافظ قنا يتفقد موقع إنشاءات وحدة تراخيص مرور «نجع حمادي» الجديدة

تفقد محافظ قنا اللواء عبد الحميد الهجان، مصنع تحويل المخلفات الصلبة إلى سماد عضوي بمنطقة «هِو» الصناعية حنوب غرب مدينة نجع حمادي.

ووجه المحافظ، برفع كفاءة المعدات بالمصنع وتقوية السور الخارجي والبدء في تشجير المصنع للارتقاء بالمنظر الجمالي مؤكدًا على أهمية المصنع في القضاء علي المخلفات الصلبة والقمامة الأمر الذي سيودى إلي الإرتقاء بمنظومة النظافة بمدينة نجع حمادي. وتابع المحافظ سير العمل بإنشاءات نقطة الشرطة بالمنطقة الصناعية والمقامة علي مساحة 2500 متر بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليون جنيه وبلغت نسبة التنفيذ 97 % مؤكدًا علي تمتع المنطقة الصناعية بـ هِو بكافة وسائل الأمان الأمر الذي يساعد على جذب مزيد من المستثمرين الراغبين فى إقامة مشاريع صناعية تعود بالنفع على أبناء المحافظة .

وتفقد مصنع «الإيمان» للبلاستك ومصنع «أبناء النيل» لصناعة الحصير وأبدي سعادته بمستوى الإنتاج بالمصنعين داعيًا أصحاب المصانع إلى بذل مزيد من الجهد لتطوير المنطقة وجذب مستثمرين جدد.

كما تفقد موقع إنشاءات وحده تراخيص مرور نجع حمادي الجديدة التي ستقام علي مساحه 20 فدان واستخدام مراكز محافظة قنا الشمالية بتكلفة 5 مليون جنيه كمرحلة أولي و تصل إلي 34 مليون و 500 ألف جنيه لبقية المراحل لتصبح مجمع مرور متكامل يشمل فحص ونيابة وبراءة ذمة وإجراءات إلكترونية مؤكدًا أن إنشاء الوحدة يهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين أثناء استخراج أوراق التراخيص للسيارات.