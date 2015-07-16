الحماية المدنية بسوهاج تمشط الاماكن الحيوية والمتنزهات استعدادا لعيد الفطر

أكد مصدر بإدارة الحماية المدنية بسوهاج لوكالة أونا انه فى اطار استعدادات الادارة لتأمين المواطنين خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك تم تكليف ضباط وخبراء المفرقعات بالإدارة بتمشيط الأماكن الشرطية والحيوية.

وتم تحديد تمركزات لتواجد ضباط الإدارة بالميادين والشوارع الرئيسية لضمان سرعة التعامل مع أي مخاطر أو بلاغات بشأن العثور على أي أجسام غريبة مع مداومة المرور بصفة دورية لمفتشى المفرقعات بسيارة الكشف عن المفرقعات وسيارات إطفاء للتحرك السريع فى حالة حدوث أى حوادث والتنسيق مع ادارة مرور سوهاج لرفع أى سيارات بالشوارع وخاصة الرئيسية منها لمنع حدوث أى تجاوزات من الخارجين عن القانون مع رفع حالة الطوارئ بقسمى الانقاذ النهرى والبرى.