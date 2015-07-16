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كوندوجبيا: رفضت ميلان رغم عرضه الأكبر.. ومن ينجح في إيطاليا ينجح في أي مكان أخر

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كوندوجبيا: رفضت ميلان رغم عرضه الأكبر.. ومن ينجح في إيطاليا ينجح في أي مكان أخر كوندوجبيا: رفضت ميلان رغم عرضه الأكبر.. ومن ينجح في إيطاليا ينجح في أي مكان أخر

أعرب جيوفري كوندوجبيا لاعب إنتر ميلان الجديد عن سعادته باللعب في الدوري الإيطالي.

وأكد كوندوجبيا، المنتقل من موناكو الفرنسي، أن الدوري الإيطالي يساعد أي لاعب على التطور والتأقلم في أي مكان أخر.

وقال كوندوجبيا لصحيفة (ليكيب) الفرنسية:"العديد من اللاعبين لعبوا في إيطاليا ثم أبهروا الجميع في دوريات أخرى مثل زين الدين زيدان وتييري هنري".

وأضاف "عندما تنظر لبول بوجبا كمثال، سترى أن بإمكانه اللعب والتأقلم في أي مكان أخر".

وأردف "تحدثت مع باتريس إفرا، رأيه كان مهما بالنسبة لي. لقد جعلني أدرك أنه بمجرد اللعب في إيطاليا، لا يوجد شيء أخر سينال إعجابك بنفس القدر. أخبرني بأن الدوري سيساعدني في كل شيء. التدريب أصعب في إيطاليا، وبالتالي كل شيء بعد ذلك يصبح أسهل".

وعن رغبة ميلان في التعاقد معه أوضح "ميلان عرضه كان أكبر، لكن روبرتو مانشيني مدرب إنتر صنع الفارق، فلقد أخبرني بما كنت أحتاج لسماعه".

وأتم "عرض ميلان كان أكبر من الناحية المادية، لكني لم أتخذ القرار بناء على ذلك".

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