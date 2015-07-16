بالصور.. مدرب «ارنولد العرب»يتقاضي مرتبًا أقل من 200 جنيه

تقرير: بكر الشرقاوى

يجلس خلف مكتبه بصالة كمال الإجسام بمركز شباب حدائق القبة، وسط الأجهزة الرياضية المتهالكة ينتظر الشباب لتدريبهم، يعرف بأسم شعبان مؤمن حميدة البالغ من العمر 74 عامًا، عمل مدربًا لكمال الأجسام لأكثر من 40 عامًا، ووسط العديد من شهادات التقدير والجوائز والصور القديمة المعلقة على الحائط والاتربه تخفي رونقها، إنتهى به الأمر بمركز شباب حدائق القبة مقابل 175 جنيها في الشهر.

قال الكابتن «شعبان» أنه ساهم فى بناء العديد من أبطال كمال الاجسام بمصر، من أبرزهم أحمد السيد إبراهيم الشهير بأرنولد العرب، مؤكدًا أن الألعاب الفردية “مهدور حقها” فى مصر، على حد وصفه.

وأضاف الكابتن شعبان، أنه عمل لفترة قصيرة مدربًا لطلبة الكلية الحربية، كما أن نجله وحفيدة من أبطال الجمهورية والقاهرة فى كمال الاجسام. وأشار إلى أنه لم يحصل على أى مكاسب من عمله، ولكنه مازال يمارس التدريب لعشقه للعبة كمال الأجسام، مضيفًا “كفاية إنى لسه قادر أحافظ على إبتسامتى بعد العمر ده كله”.

وطالب شعبان وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بالإهتمام بصالات تدريب كمال الأجسام المهملة بمراكز الشباب.