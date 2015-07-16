أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

بالصور.. مدرب «ارنولد العرب»يتقاضي مرتبًا أقل من 200 جنيه

Google+ Print
بالصور.. مدرب «ارنولد العرب»يتقاضي مرتبًا أقل من 200 جنيه بالصور.. مدرب «ارنولد العرب»يتقاضي مرتبًا أقل من 200 جنيه

الكابتن شعبان مؤمن حميدة

تقرير: بكر الشرقاوى

يجلس خلف مكتبه بصالة كمال الإجسام بمركز شباب حدائق القبة، وسط الأجهزة الرياضية المتهالكة ينتظر الشباب لتدريبهم، يعرف بأسم  شعبان مؤمن حميدة البالغ من العمر 74 عامًا، عمل مدربًا لكمال الأجسام لأكثر من 40 عامًا، ووسط العديد من شهادات التقدير والجوائز والصور القديمة المعلقة على الحائط والاتربه تخفي رونقها، إنتهى به الأمر بمركز شباب حدائق القبة مقابل 175 جنيها في الشهر.

قال الكابتن «شعبان» أنه ساهم فى بناء العديد من أبطال كمال الاجسام بمصر، من أبرزهم أحمد السيد إبراهيم الشهير بأرنولد العرب، مؤكدًا أن الألعاب الفردية “مهدور حقها” فى ، على حد وصفه.

وأضاف الكابتن شعبان، أنه عمل لفترة قصيرة مدربًا لطلبة الكلية الحربية، كما أن نجله وحفيدة من  أبطال الجمهورية والقاهرة فى كمال الاجسام. وأشار إلى أنه لم يحصل على أى مكاسب من عمله، ولكنه مازال يمارس التدريب لعشقه للعبة كمال الأجسام، مضيفًا “كفاية إنى لسه قادر أحافظ على إبتسامتى بعد العمر ده كله”.

وطالب شعبان وزير الشباب والرياضة خالد عبد العزيز بالإهتمام بصالات تدريب كمال الأجسام المهملة بمراكز الشباب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

8 الصبح - فقرة #أنا_المصري .. التاريخ الفني للنجم العملاق محمود المليجي "أنتوني كوين الشرق"

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد