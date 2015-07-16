السياحة: اشغالات الفنادق بالغردقة وشرم الشيخ والعين السخنة تتعدى 90% خلال أيالم العيد

أكد وزير السياحة خالد رامى – فى تصريحات له – أن أيام عيد الفطر المبارك تشهد رواجاً سياحياً، مشيراً إلى أن مستوى الحجوزات الفندقية فى أيام العيد وصل إلى 93% فى شرم الشيخ، و95% فى العين السخنة ورأس سدر، و90% فى الغردقة، و91% فى الإسكندرية والساحل الشمالى ومرسى مطروح.

كما أشار الوزير خالد رامى إلى أن السياحة الداخلية مكون هام فى المعادلة السياحية المصرية، لافتاً أنها ليست بديلاً عن السياحة الدولية الوافدة لكنها تُعد صمام الأمان لأى مقصد سياحى خاصة فى أوقات الأزمات.

> هـــــــذا، وتقوم وزارة السياحة -ممثلة فى هيئة تنشيط السياحة- بتنفيذ حملة إعلانية ودعائية عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية (الراديو – التليفزيون – الصحف – والمواقع الإلكترونية)، وذلك للإعلان عن رحلة المرحلة الثالثة من مبادرة “مصر فى قلوبنا – الأقصر وأسوان فى قلوبنا” وخاصة رحلات الأقصر وأسوان، ويأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة السياحة بتشجيع السياحة الداخلية وخاصة إلى الأقصر وأسوان واللتان تعدا من أكثر المناطق تأثراً بالأحداث خلال الفترة الماضية.

تجدر الإشارة إلى أن قرار وزير السياحة بمد فعاليات المرحلة الثالثة من المبادرة تحت أسم “الأقصر وأسوان فى قلوبنا”، وذلك بالتنسيق مع كلٍ من وزارات الطيران والآثار والثقافة والنقل لتستمر حتى 30 سبتمبر من العام الجارى بأسعار مشجعة وغير مسبوقة، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققته المبادرة فى مرحلتيها الأولى والثانية.

جدير بالذكر أن هذه المبادرة – التى تتم بالتعاون مع شركة مصر للسياحة وشركة مصر للطيران للسياحة (الكرنك) وغرفة المنشآت الفندقية – تشمل برامج سياحية متعددة ووسائل نقل متنوعة (طائرات – قطارات – أتوبيسات) بما يكفل إتاحتها لجميع فئات المجتمع .

وتهدف مبادرة “مصر فى قلوبنا” إلى دعم وتنشيط السياحة الداخلية وتعريف المواطن المصرى بالمعالم السياحية والثقافية بمصر، علاوة على تعزيز روح الإنتماء وحب الوطن لديه وخاصة فئة الشباب.