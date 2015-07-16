الانتهاء من تجهيز 24 ساحة لأداء صلاة عيد الفطر بالأقصر

انتهت مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر من تجهيز 24 ساحة كبري بمراكز المحافظة السبعة، لأداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وقال الشيخ محمد صالح، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر ان الساحات المخصصة لصلاة العيد هي، ساحة مسجد سيدي ابو الحجاج، وساحة السيد يوسف، و ساحة منشاة العماري بجوار مسجد الرحمة، وساحة المدامود بجوار مدافن المدامود، و ساحة الكرنك الجديدة بنجع الطويل، وساحة البغدادي بجوار جبانة البغدادي، و ساحة نجع الطارف بالقرنة، و ساحة مركز شباب الأقالتة، و ساحة مركز شباب الزينية، و ساحة مسجد عبد الرحمن بن عوف بالكرنك القديم، و ساحة مركز شباب البعيرات، و ساحة آل البيت بالحبيل، و ساحة مركز شباب الشغب باسنا، و ساحة نجع خميس بالطود، وساحة شارع البحر بالجزيرة بالنمسا، و ساحة الجمعية الزراعية بنجع علوان بالطود، و ساحة نجع الجسر بالضبعية، و ساحة النور المحمدي بالدبابية باسنا، وساحة ابو فرغلي بالحميدات باسنا، وساحة مسجد الرحمن بقرية توماس 1 باسنا، و ساحة مسجد الرحمن بقرية الهنادي باسنا، وساحة آل البيت بقرية الحليلة باسنا، وساحة ابو العربي بالحبيل، وساحة مدافن الساحة الرضوانية بالبغدادي.