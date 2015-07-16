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إزالة 63 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية خلال أسبوعين بالأقصر

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إزالة 63 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية خلال أسبوعين بالأقصر إزالة 63 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية خلال أسبوعين بالأقصر

تمكنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر من إزالة 63 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية في المهد بمساحة 4 أفدنة و 17 قيراط و 18 سهم خلال الأسبوعين الماضيين من إجمالي 68 حالة وقعت خلال تلك الفترة .

وقال المهندس ربيع نجار، القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، ان المديرية رصدت 68 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 6 أفدنة و 23 قيراط و 22 سهم، وذلك علي مستوي مراكز المحافظة السبعة خلال الفترة من اول شهر يوليو الجاري وحتى منتصف الشهرالا أنها نجحت في ازالة 63 حالة منها بمساحة 4 أفدنة و 17 قيراط و 18 سهم بينما يتبقي 5 حالات بمساحة 2 فدان و 6 قيراط و 4 اسهم.

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