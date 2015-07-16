إزالة 63 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية خلال أسبوعين بالأقصر

تمكنت مديرية الزراعة بمحافظة الأقصر من إزالة 63 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية في المهد بمساحة 4 أفدنة و 17 قيراط و 18 سهم خلال الأسبوعين الماضيين من إجمالي 68 حالة وقعت خلال تلك الفترة .

وقال المهندس ربيع نجار، القائم بأعمال وكيل وزارة الزراعة بالأقصر، ان المديرية رصدت 68 حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 6 أفدنة و 23 قيراط و 22 سهم، وذلك علي مستوي مراكز المحافظة السبعة خلال الفترة من اول شهر يوليو الجاري وحتى منتصف الشهرالا أنها نجحت في ازالة 63 حالة منها بمساحة 4 أفدنة و 17 قيراط و 18 سهم بينما يتبقي 5 حالات بمساحة 2 فدان و 6 قيراط و 4 اسهم.