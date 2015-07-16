ضبط 60 ألف و892 صاروخ ألعاب نارية في أسيوط

تمكنت مديرية أمن أسيوط في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس من ضبط 60 الف و892 قطعة من الالعاب النارية في حملة قامت بها قبيل عيد الفطر بساعات .

أسفرت الحملة عن ضبط ” أ . ض . س ” 17 سنة بائع متجول ومقيم عرب المدابغ بحوزته (3146) صاروخ العاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام ، و ” ح . ح . أ ” 20 سنة بائع ألعاب نارية ومقيم عرب المدابغ بحوزته (4624) صاروخ العاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام ، و (3146) صاروخ العاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام بناحية ش عزت جلال ألقاها أحد الصبية وفر هارباً عقب مشاهدته سيارة الشرطة ، و ” م . م . م ” 25 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بندر أبوتيج بحوزته (500000) صاروخ العاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، تحررت المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة.