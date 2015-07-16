5 أطعمة تناولها آخر أيام رمضان للشعور بالسعادة فى العيد

فى أوقات الصيام كثيرا ما يشعر بالتقلب المزاجى الذى قد يصل إلى الاكتئاب والعصبية التى تؤثر عليه وعلى من حوله.

ولكن ما هى الشروط التى يجب على كل شخص فعلها قبل العيد كى يتجنب الشعور بالتوتر والقلق والتقلب المزاجى.

وفى هذا السياق، يشير الدكتور محمد على أخصائى الطب النفسى، أنه بسبب نقص المعادن والعناصر الغذائية أثناء فترة الصيام، يشعر الشخص بالتقلب فى المزاج.

>ولهذا يقدم أخصائى الطب النفسى، بعض الأطعمة الهامة التى ينصح بتناولها آخر يوم فى الشهر الكريم كى تشعر بالسعادة فى العيد، ومنها:

>1- يمكنك تناول آخر يوم رمضان شرائح من الديك الرومى، فهو يساعد على إفراز هرمون السعادة، ويشعرك بالراحة والاستراخاء.

2- والخضار يمكنك تناول الفاصوليا الحمراء أو السبانخ فتناولهم يقلل من الشعور بالتوتر والقلق ويساعد على الشعور بالراحة النفسية والسعادة.

3- يمكنك تناول الموز أو البطاطا المشوية كنوع من التحلية بعض الإفطار، فهم يزيدون من إفراز هرمون السعادة ويساعدون على الشعور بالاسترخاء.

4- يمكنك تناول الشوكولاته الداكنة فهى تزيد من الشعور بالنشاط والحيوية وتحسين الحالة النفسية.

5- يمكنك تناول المكسرات وخاصة عين الجمل الذى يتسبب فيتحسبن الحالة المزاجية بسبب احتوائه على الأوميجا 3.