هيئة شئون الأسرى الفلسطينيين: 6000 أسير يقبعون فى سجون الاحتلال

رام الله /أ ش أ/

كشف تقرير إحصائى صادر عن هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، عن أن هناك 6000 أسير وأسيرة يقبعون فى 18 سجناً ومعسكراً ومركز توقيف داخل سجون الاحتلال، منهم 51 أسيرا يقضون أكثر من 20 عاماً، 16 منهم يقضون أكثر من 25 عاماً، وأقدمهم الأسيران كريم يونس وماهر يونس.

>وأضاف التقرير أن هناك 1088 أسيراً يقضون ما بين 10-15 سنة بالسجون، و151 أسيراً يقضون ما بين 15-20 سنة، فى حين وصل عدد المؤبدات إلى 480 أسيراً، مشيرا إلى أنه هناك 24 أسيرة تقبعن فى سجون الاحتلال، منهن 5 أمهات متزوجات، و8 نواب منتخبين فى المجلس التشريعي، وعلى رأسهم مروان البرغوثى وأحمد سعادات.

>وقالت الهيئة إن هناك 1500 أسير عسكرى فى السجون الإسرائيلية ينتمون لكافة الأجهزة الأمنية فى السلطة، و484 معتقلاً اداراياً، و250 طفلاً قاصراً، مشيرة إلى أن الأسير الأكبر سنا بسجون الاحتلال هو اللواء فؤاد الشوبكى المحكوم بالسجن 20 عاماً ويبلغ من العمر 83 عاماً، فى حين أن الأسيرة لينا جربونى أقدم الأسيرات و قضت 14 عاما من محكوميتها البالغة 17 سنة.

>وبلغت نسبة المعتقلين من الضفة الغربية 84% - وهى النسبة الأكبر من المعتقلين - يليها القدس ومناطق الـ1948 وقطاع غزة.

>كما لفت التقرير إلى أن عام 2014 كان عام الكارثة على الشعب الفلسطينى حيث شهد المنتصف الثانى من هذا العام أكبر حملة اعتقالات فى صفوف الفلسطينيين، حيث زادت حالات الاعتقال بنسبة 56% عن عام 2013، وأن 78% من المعتقلين من فئة الشباب والأطفال، حيث وصلت نسبة الأطفال ممن طالتهم الاعتقالات إلى 21% و أعمارهم أقل من 18 عاما ، كما ارتفعت نسبة الاعتقال الإدارى من 145 أسيراً مع نهاية عام 2013 إلى 484 أسيراً عام 2015.

>وأوضحت الهيئة فى تقريرها أن هناك 1500 حالة مرضية فى سجون الاحتلال، منها 18 حالة صعبة تقبع فى مستشفى الرملة، وأن عدد الشهداء الأسرى منذ عام 1967 قد وصل إلى 109 شهداء ، لافتة إلى أن أبرز الانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها الأسرى فى سجون الاحتلال هى التعذيب والمعاملة المهينة، والمحاكمات غير العادلة، والاعتقال التعسفي، والعقوبات الفردية والجماعية كالحرمان من الزيارة، والإهمال الطبى المتعمد، والعزل الانفرادي.

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