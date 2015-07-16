أخبار عاجلة

اليوم| الزمالك وطلائع الجيش في نهائي كأس الطائرة -
ننشر بالأرقام| قيمة عقد «كوبر» مع اتحاد الكرة -
اليوم| انبي يحل ضيفا ثقيلا على أبناء السيد البدوي -
النيابة الإدارية تعلن عن مواعيد تخلفات مقابلات دفعات 2013، 2014، 2015 -
المشدد ٧ سنوات لمحامٍ انتحل صفة طبيب وتسبب في وفاة طفلة -
أب يعاشر ابنته في البدرشين.. والضحية: "عمل كده 3 مرات داخل مسجد" -
شهيرة تواصل إثارة الجدل: «خايفة يتحفل عليَّ لو خلعت الحجاب ورجعت أمثل» -
8 الصبح - لقاء مع أ/هالة الزغندي مؤلفة "مسلسل حجر جهنم" وسوف يتم عرضه على dmc حصريا -
حركة حماس تعدم ثلاثة مدانين بـ"التخابر مع اسرائيل" شنقا في غزة -
"الإصلاح الزراعي" يوافق على تخصيص أراضي لإنشاء قسم شرطة و9 مدارس -صور -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

حبس مدير شركة مقاولات 15يوما لاتهامه بتقديم رشوة لمهندس بالطرق والكبارى

Google+ Print
حبس مدير شركة مقاولات 15يوما لاتهامه بتقديم رشوة لمهندس بالطرق والكبارى حبس مدير شركة مقاولات 15يوما لاتهامه بتقديم رشوة لمهندس بالطرق والكبارى
قرر المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، رئيس محكمة شرق القاهرة، وبحضور شادى سيف، ممثل النيابة، وأمانة سر فتحى الرملى، حبس "أسامة.ر"، مدير شركة مقاولات، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتقديم رشوة على موظف عام بالهيئة العامة للطرق والكبارى لتسهيل بعض المناقصات.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة فى القضية رقم 1645 لسنة 2015 مدينة نصر أن المتهم "أسامة.ر"، صاحب ومدير شركة إيبكو للمقاولات، والمتعاقدة مع الهيئة العامة للطرق والكبرى عرض رشوة على مهندس فى الإدارة العامة لهندسة وسلامة الطرق، من أجل تسهيل بعض المناقصات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم عرض على الموظف الحصول على مناقصة لـ"عواكس الطرق" حيث كان العقد بينه وبين الهيئة يتضمن بند بإلزام الشركة بوضع تلك العواكس على طريق شرم الشيخ.

وأشارت التحقيقات إلى أن المهندس تقدم ببلاغ للرقابة الإدارية، والتى قامت بدورها بتصوير المتهم أثناء تقديمه رشوة تقدر بـ5 آلاف جنيه كرشوة مبدئية، وتمكنت من تسجيل مكالمة بين المتهم والمهندس أكد له خلالها بتخصيص مبلغ شهرى للمهندس يقدر بألف جنيه لمدة زمنية محددة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365