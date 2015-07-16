حبس مدير شركة مقاولات 15يوما لاتهامه بتقديم رشوة لمهندس بالطرق والكبارى

قرر المستشار أحمد عبد الرحمن الصادق، رئيس محكمة حوادث شرق القاهرة، وبحضور شادى سيف، ممثل النيابة، وأمانة سر فتحى الرملى، حبس "أسامة.ر"، مدير شركة مقاولات، 15 يوما على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بتقديم رشوة على موظف عام بالهيئة العامة للطرق والكبارى لتسهيل بعض المناقصات.

وكشفت التحقيقات التى أجرتها نيابة الأموال العامة فى القضية رقم 1645 لسنة 2015 مدينة نصر أن المتهم "أسامة.ر"، صاحب ومدير شركة إيبكو للمقاولات، والمتعاقدة مع الهيئة العامة للطرق والكبرى عرض رشوة على مهندس فى الإدارة العامة لهندسة وسلامة الطرق، من أجل تسهيل بعض المناقصات.

وأضافت التحقيقات أن المتهم عرض على الموظف الحصول على مناقصة لـ"عواكس الطرق" حيث كان العقد بينه وبين الهيئة يتضمن بند بإلزام الشركة بوضع تلك العواكس على طريق شرم الشيخ.

وأشارت التحقيقات إلى أن المهندس تقدم ببلاغ للرقابة الإدارية، والتى قامت بدورها بتصوير المتهم أثناء تقديمه رشوة تقدر بـ5 آلاف جنيه كرشوة مبدئية، وتمكنت من تسجيل مكالمة بين المتهم والمهندس أكد له خلالها بتخصيص مبلغ شهرى للمهندس يقدر بألف جنيه لمدة زمنية محددة.