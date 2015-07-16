مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادثين تصادم بالمنوفية

تلقى مدير أمن المنوفية أخطاًرا من مستشفى بركة السبع بوصول شحاته عبدالخالق ابراهيم 70 سنة حارس خاص بشونه ”جثة هامدة” متأثرا بإصابته “كسر بقاع الجمجمة ونزيف بالمخ” إدعاء حادث تصادم .

> بالإنتقال والفحص تبين انه أثناء تواجد المتوفي أمام محل عمله إصطدم به توك توك وأحدث إصابته التى أودت بحياته، كما تبلغ لمركز شرطة قويسنا بحادث تصادم ومتوفى ومصابين بطريق “قويسنا – شبين الكوم” .

> بالإنتقال والفحص تبين أن طرفي الحادث السيارة رقم [ ر و ج 1932 / ر ج ط 2351 نقل بمقطورة ] والدراجة النارية رقم [ 5490 قليوبية ] قيادة “ح .ع ا” سن 16 طالب .

> وقع الحادث نتيجة إنحراف الدراجة النارية تجاه السيارة النقل فجأة نجم عن الحادث وفاة مستقل الدراجة عماد عادل عبد الشكور -سن 16 طالب واصابة قائد الدراجة “سحجات وكدمات متفرقة بالجسم” ومرافقة محمد مؤمن أبو بكر -سن 16 طالب .

> وتم نقل الجثة وقائد الدراجة لمستشفى قويسنا المركزي، وتحويل الأخير لمستشفى شبين الكوم الجامعي .