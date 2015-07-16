محافظة القاهرة: مبادرة لإعادة تأهيل منطقة عزبة النصر بالبساتين

قام الدكتور جلال مصطفي سعيد محافظ القاهرة اليوم بجولة تفقدية بمنطقة عزبة النصر بالبساتين يرافقه الدكتور خالد حنفي وزير التموين والدكتور خالد فهمي وزير البيئة لبحث وإيجاد سبل لتطوير منطقة عزبة النصر وتزويدها بالخدمات التي تعمل علي إزالة الأعباء المالية علي المواطنين.

ويأتي ذلك للوقوف على تطويرها ورفع كفاءتها، وذلك عن طريق تشكيل لجنة تضم قيادات وزارة البيئة، وزارة التموين ومحافظة القاهرة ، وإدارة تطوير العشوائيات، وتقوم اللجنة بدراسة تطوير سوق تجاري بالمنطقة علماَ بأن سوق العزبة المقام على مساحة 4000 م.

ويضم عشرة أكشاك غير مستغلة مع إمكانية فتح طريق بديل لمدخل العزبة مواز لطريق الأتوستراد يصل إلي عزبة النصرو العمل علي حل مشكلة المخلفات والصرف الصحي بالمجزر الألي ومنطقة المدابغ، وتفعيل تدوير مخلفات البناء من خلال مبادرة بين وزارة البيئة ومحافظة القاهرة.