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ليوناردو ديكابريو يتبرّع بـ 15 مليون دولار من أجل البيئة

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الخميس 16-07-2015 14:16

كشفت صحيفة People الأمريكيّة أنّ النجم العالمي Leonardo DiCaprio تبرّع بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي لحساب قضايا البيئة.
DiCaprio البالغ من العمر 40 عاماً، والذي أشيع سابقاً عن ارتباطه بالنجمة Rihanna، تبرّع بهذا المبلغ من أجل تعزيز النشطاء والمنظّمات التي تسعى لحماية كوكب الأرض.
وقال Leonardo إنّ التدمير الذي تتعرّض له البيئة خطير للغاية إلى درجة لا يمكن تجاهلها، كما أنّه أراد أن يساعد في مواجهة ما يطلق عليه أكبر تحدٍّ للبشريّة.
وأشار DiCaprio إلى أنّ تدمير كوكب الأرض مستمرّ بوتيرة لا يمكن السكوت عنها ، قائلاً : نحن لدينا مسؤوليّة ابتكار مستقبل لا تكون فيه المعيشة على حساب الذين يعيشون في الكوكب.
كما أعرب Leonardo DiCaprio عن فخره بمساندة المنظّمات التي تعمل على مواجهة أكبر تحدٍّ للبشرية، وهو تلوّث كوكب الأرض.

 

 

 

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