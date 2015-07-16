وفاة إبن النجم نيك كايف بعد سقوطه عن منحدر

خسر النجم الأسترالي Nick Cave إبنه البالغ من العمر 15 عاماً، بعد سقوطه عن منحدر في الساحل الجنوبي لبريطانيا، ما أدّى إلى وفاته.

وأصدر Nick وزوجته Susie ، بياناً قالا فيه: "توفي ابننا Arthur مساء يوم الثلاثاء الماضي، كان ابننا الجميل السعيد والمحبّ"، كما طالبا بأن تُمنح الأسرة الخصوصيّة الكاملة، بعد هذه الخسارة الكبيرة.

وقالت الشرطة إنّه تمّ العثور على الشاب المراهق على إحدى الطرق تحت المنحدر في "أوفنغدين غاب" في برايتون، مصاباً بجروح بليغة، فنقل إلى مستشفى، حيث فارق الحياة.

يذكر أنّ Nick Cave، الذي أسّس فرقة "نيك كايف آند ذا باد سيدز" في ميلبورن عام 1983، له طفل آخر، وهو شقيق Arthur التوأم ويدعى Earl.

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