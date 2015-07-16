ضبط موظف بحوزته مستندات مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية فى المعصرة

نجح رجال المباحث بقسم شرطة المعصرة فى ضبط موظف بحوزته مستندات مزورة منسوب صدورها لجهات حكومية وتحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة المعصرة مفادها قيام "محمد.ع.ى" 44 سنة موظف ومقيم دائرة القسم بترويج مستندات منسوب صدورها لجهات حكومية مزورة مقابل مبالغ مالية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن قوة من مباحث القسم من ضبطه أثناء استقلاله السيارة رقم ى ف ق 459 ماركة ميتسوبيشى لانسر وبحوزته كارنيه منسوب صدوره لوزارة العدل مكتب الوزير مدون عليه اسمه وصورته. خاتم شعار الجمهورية، أوراق ممهورة بشعار النيابة العامة جوال بداخله كمية من أوراق ومستندات قضايا منظورة بالمحاكم . صورة وثيقة زواج بدون بيانات 2 شهاده بدون بيانات و7 مستخرج رسمى بيان نجاح جميعها ممهورة بشعار الجمهورية (مزورة) و4 ورقات مالية فئة 200-20 جنيه مقلدة.

بمواجهته بما ورد من معلومات أيدها واعترف بحيازته للمضبوطات بقصد ترويجها على المواطنين مقابل مبالغ مالية، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق وجارى تطوير مناقشته عما ارتكبه من حوادث أخرى.