أغلق سجين بمركز شرطة كوم أمبو، فمه بقفل حديدي معلنناً الإضراب عن الطعام، وذلك إحتجاجاً علي عدم سماح ضباط المركز بإدخال الزيارة الخاصة به للسجن.
> وكانت مستشفى كوم أمبو المركزي بأسوان إستقبلت السجين ” أ .ع” المتهم في قضية مخدرات .
> حيث حاول أطباء المستشفى التعامل جراحياً مع السجين لرفع القفل ولكن السجين رفض، مؤكداً انه قام بفعل ذلك إحتجاجاً علي عدم السماح بدخول الزيارة الخاصة به للسجن .
> حيث قامت الحراسة المرافقة للسجين بإعادة لمحبسه وتحرير محضر بالواقعة وجاري عرضها علي النيابة .
> وكانت التحريات الخاصة بالمباحث ان السجين ” أ.ع” والمتهم في قضية مخدرات قام بإغلاق فهمة بالقفل مُضرباً عن الطعام بسبب عدم دخول الزيارة له.
> وقال مصدر أمني ان أسرة السجين دائماً ما تأتي بالزيارة بعد تشميع السجن، ولذلك يتم رفض دخول الزيارة له.
متهم يضرب عن الطعام ويغلق فمه بقفل لمنع دخول الزيارات له بمحبسه بمركز شرطة كوم أمبو
أغلق سجين بمركز شرطة كوم أمبو، فمه بقفل حديدي معلنناً الإضراب عن الطعام، وذلك إحتجاجاً علي عدم سماح ضباط المركز بإدخال الزيارة الخاصة به للسجن.