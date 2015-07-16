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متهم يضرب عن الطعام ويغلق فمه بقفل لمنع دخول الزيارات له بمحبسه بمركز شرطة كوم أمبو‎

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متهم يضرب عن الطعام ويغلق فمه بقفل لمنع دخول الزيارات له بمحبسه بمركز شرطة كوم أمبو‎ متهم يضرب عن الطعام ويغلق فمه بقفل لمنع دخول الزيارات له بمحبسه بمركز شرطة كوم أمبو‎

16 يوليو 2015 | 2:52 مساءً

أرشيفية

أغلق سجين بمركز شرطة كوم أمبو، فمه بقفل حديدي معلنناً الإضراب عن الطعام، وذلك إحتجاجاً علي عدم سماح ضباط المركز بإدخال الزيارة الخاصة به للسجن.
> وكانت مستشفى كوم أمبو المركزي بأسوان إستقبلت السجين ” أ .ع” المتهم في قضية مخدرات .
> حيث حاول أطباء المستشفى التعامل جراحياً مع السجين لرفع القفل ولكن السجين رفض، مؤكداً انه قام بفعل ذلك إحتجاجاً علي عدم السماح بدخول الزيارة الخاصة به للسجن .
> حيث قامت الحراسة المرافقة للسجين بإعادة لمحبسه وتحرير محضر بالواقعة وجاري عرضها علي النيابة .
> وكانت التحريات الخاصة بالمباحث ان السجين ” أ.ع” والمتهم في قضية مخدرات قام بإغلاق فهمة بالقفل مُضرباً عن الطعام بسبب عدم دخول الزيارة له.
> وقال مصدر أمني ان أسرة السجين دائماً ما تأتي بالزيارة بعد تشميع السجن، ولذلك يتم رفض دخول الزيارة له.

2015-07-16

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