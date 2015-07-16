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بالصور .. محافظ الإسماعيلية يقود الحملة الثانية لمبادرة نظافة المستشفى العام

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بالصور .. محافظ الإسماعيلية يقود الحملة الثانية لمبادرة نظافة المستشفى العام بالصور .. محافظ الإسماعيلية يقود الحملة الثانية لمبادرة نظافة المستشفى العام

محافظالإسماعيلية أثناء الحملة

 

حرص اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية على قيادة وتقدم الصفوف الأولى للحملة الثانية الخاصة بمبادرة نظافة المستشفى العام، والتي شارك فيها مديريات الصحة والتربية والتعليم وعدد كبير من مختلف مديريات الخدمات ورؤساء الأحياء وبإستخدام آليات ومعدات النظافة الخاصة بالأحياء ومجلس المدينة وبالإستعانة بعمال النظافة من المركز والمدينة والأحياء وبمشاركة حشد كبير من الشباب أبناء الإسماعيلية و من مواطني الإسماعيلية وبحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والدكتور هشام الشناوى وكيل وزارة الصحة والدكتور حسين مصطفى مدير المستشفى وعدد كبير من وكلاء واطباء وأطقم تمريض والعاملين والإداريين بالمستشفى، وقد قام الجميع بحملة مكثفة لرفع كافة المخلفات والقمامة وطلاء الحوائط والجدران والسلالم وذلك من أجل إستعادة الوجه الجمالي والحضاري للمستشفى .
> كما أكد الدكتور هشام الشناوي انه تم التعاقد مع إحدى شركات النظافة علي ان تبدأ عملها إعتباراً من يوم 20 يوليو الجاري بالمستشفى، وذلك عقب إنتهاء أجازة عيد الفطر.
> وأضاف وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية ان الحملة سوف تكون دورية و مستمرة تباعاً بجميع المستشفيات العامة والمركزية بهدف تنظيف ورفع كفاءة منظومة الصحة بالمحافظة.
> حضر الحملة المهندس الأمير أبوزيد رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية ونائبه على رجب وأحمد عبد الباقى ومحمد عبد المنعم ومحمد الصافى رؤساء الأحياء الثلاثة وعدد من القيادات.

 

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