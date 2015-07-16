وزير الصناعة يقرر وقف استيراد أقلام الليزر لخطورتها علي حركة الطيران

أصدر منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة قرارا بوقف استيراد أقلام الليزر التى تعمل بمصدر طاقة داخلى وتزيد قدرتها عن 5 مللى وات .

وقال الوزير فى بيان له اليوم الخميس، أن هذا القرار يستهدف وضع ضوابط كافية لتقنين استخدام وتداول مثل هذه الانواع من الاقلام خاصة وان البعض يستخدمها فى اغراض تضر سلامة المواطنين وحركة الطيران ،لافتا إلى انه تم مخاطبة كافة الجهات المعنية لإجراء معايير لأقلام الليزر وتحديد توصيف فنى لهذه الاقلام وقدرتها والوقوف على التشريعات المقارنة للدول فى هذا الشأن بالاستعانة بمكاتب التمثيل التجارى والاستفادة من المعلومات المتاحة على المستوى الدولي وأشار الوزير إلى انه تم عقد عدة اجتماعات بين المركز القومى للبحوث والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والمعهد القومى لعلوم الليزر لتحديد توصيف فنى وقدرات اقلام الليزر التى تمثل خطر على حركة الطيران وعلى المواطنين الذين يتعرضون لها، حيث انتهت الاجتماعات إلى التوصية بضرورة وضع ضوابط لاستيراد اقلام الليزر التى تعمل بمصدر طاقة داخلى يزيد عن 5 مللى وات فقط خاصة وان هناك نوعيات اخرى من هذه الاقلام ذات قدرات اقل لها استخدامات حيوية فى العديد من المجالات حيث انه من الخطأ أن يتم المنع الكامل لهذه الاقلام.