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سامح شكرى يستقبل مدير القوة متعددة الجنسيات فى سيناء

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سامح شكرى يستقبل مدير القوة متعددة الجنسيات فى سيناء سامح شكرى يستقبل مدير القوة متعددة الجنسيات فى سيناء

وزير الخارجيه

استقبل سامح شكرى وزير الخارجية صباح اليوم السفير ديفيد ساترفيلد مدير القوة متعدد الجنسيات فى سيناء، والمُنشأة فى إطار متابعة تنفيذ معاهدة السلام بين وإسرائيل، وتشارك فيها اثنا عشر دولة بقرابة الـ١٧٠٠ فردا.

وفى تصريح للمتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أشار الى ان اللقاء يأتي فى إطار اللقاءات الدورية التى يعقدها قائد القوة متعددة الجنسيات مع وزير الخارجية، وآخرها فى منتصف شهر مايو الماضي، وذلك لمناقشة مهام القوة والتنسيق الدورى مع المصرية بشأنها، وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وأشار المتحدث الرسمى الى ان “ساترفيلد” قدم الشكر خلال اللقاء لوزير الخارجية على الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لتسهيل عمل القوة وتوفير الحماية لها وازالة أية عقبات او مشاكل تعترى ادائها لمهامها، كما حرص قائد القوة على الاستماع الى تقييم وزير الخارجية لتطورات الأوضاع فى المنطقة، لاسيما جهود تنشيط وإعادة احياء عملية السلام بين الجانبين لفلسطيني والاسرائيلي، والاوضاع السياسية والأمنية فى ليبيا وسوريا واليمن، فضلا عن جهود مكافحة الارهاب. وقد أكد قائد القوة متعددة الجنسيات على الدور المحورى والهام الذى تضطلع به مصر فى مجال مكافحة الاٍرهاب بما يجعلها ركيزة أساسية لدعم الاستقرار والأمن فى المنطقة.

ومن جانبه، أكد سامح شكرى على دعم مصر الكامل لمهمة القوة متعددة الجنسيات فى سيناء، وحرص الحكومة المصرية على ان تؤدى القوة المهام المنوطة بها بكل نجاح تعزيزا للسلام والاستقرار فى المنطقة.

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