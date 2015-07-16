بالصور .. محافظ المنوفية يكرم أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية

قام الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، بتكريم أوائل طلبة وطالبات الثانوية العامة والدبلومات الفنية للعام الدراسي 2014/2015، بحضور مصطفى بيومي السكرتير العام المساعد لمحافظة المنوفية والدكتور عبد الله عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم.

> وقدم محافظ المنوفية للطلبة شهادات تقدير ومبالغ مالية تقديرا وتشجيعا لهم على بذل مزيد من الجهد، مؤكداً على ان التفوق يعد أحد أهم محاور النهوض بالدولة والسير بها نحو آفاق المستقبل وان مصر فى هذه الأونة في أشد الحاجة الى نجاحات أبنائها وتميزهم، وذلك لأن التفوق والتميز يعدان سلاحاً للأمة فى تحدي قوى الشر والتطرف.

> كما أشار الى ان النجاح يعد قاطرة التميز وأن محافظة المنوفية عبر عصور التاريخ عرفت بأعلامها وابنائها المتميزين في كافة المجالات.

> وفي نهاية الحفل قدم محافظ المنوفية الشكر لأسر الطلبة ومدرسيهم وكل من ساهم فى صناعة هذا التفوق متمنياً للطلبة مزيداً من التفوق.