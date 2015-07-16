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ضبط 60 ألف و892 صاروخ العاب نارية في أسيوط

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ضبط 60 ألف و892 صاروخ العاب نارية في أسيوط ضبط 60 ألف و892 صاروخ العاب نارية في أسيوط

16 يوليو 2015 | 2:07 مساءً

أرشيفية

تمكنت مديرية أمن أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس من ضبط 60 ألف و892 قطعة من الألعاب النارية في حملة قامت بها قبيل عيد الفطر بساعات.
> أسفرت الحملة عن ضبط ” أ. ض . س” 17 سنة بائع متجول ومقيم عرب المدابغ بحوزته “3146″ صاروخ العاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام ، و ” ح . ح . أ ” 20 سنة بائع ألعاب نارية ومقيم عرب المدابغ بحوزته “4624″ صاروخ العاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام ، و “3146″ صاروخ العاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام بناحية ش عزت جلال ألقاها أحد الصبية وفر هارباً عقب مشاهدته سيارة الشرطة، و “م . م . م” 25 سنة حاصل على دبلوم ومقيم بندر أبوتيج بحوزته 500 ألف صاروخ العاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، تحررت المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة.

2015-07-16

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