وزير الري: رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات خلال عيد الفطر

أصدر الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والرى، توجيهاته إلى جميع أجهزة وقطاعات الوزارة برفع أقصى درجات الاستعداد بجميع الإدارات التابعة لها بالمحافظات خلال إجازة الفطرالمبارك لمواجهة أي مشاكل من شأنها التأثير على حالة الرى بالمحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات.

وأكد مغازي بأنه تم تشكيل غرف عمليات على مستوى إدارات الري والصرف بجميع المحافظات تعمل جميعها من خلال نقاط اتصال مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة ، لمتابعة حالة الرى والصرف على مدار 24 ساعة، والعمل على حسم أي شكاوى فى حينها.. وكذلك وضع وحدات رفع طوارىء عند مواقع محطات الري والصرف على مستوى الجمهورية .

وأضاف وزير الري بأنه تم تشكيل لجان مرور ومتابعة يومية للمراقبة والتفتيش لضمان توفير المياه والوقوف على حالة الترع والمصارف لضمان كفاءة التوزيع لجميع الاستخدامات.

وأفاد مغازي بأنه تم أيضًا إعلان حالة الطوارئ بمحطات الرفع لشبكة الري أثناء إجازة العيد لتوفير المياه لمحطات مياه الشرب في مختلف المحافظات وخاصة محافظات الساحل الشمالي.

ووجه الوزير باستنفار أجهزة حماية النيل وأجهزة قطاع الري ، والمسئولة عن متابعة التعديات على المجاري المائية ، بسرعة تحرير المحاضر المخالفة لأي أعمال تعد تقع خلال أيام العيد .