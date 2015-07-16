بالصور .. محافظ الأقصر يشهد حفل لتكريم حفظة القرآن الكريم‎

شهد محمد بدر محافظ الأقصر، حفل ختام مسابقة علي عبد العزيز العديسي لتكريم حفظة القرآن الكريم والمجودين وبراعم الأطفال بقصر ثقافة الأقصر بالعوامية، بحضور المهندس محمد علي عبد العزيز العديسي والدكتور جمال فاروق الدقاق عميد كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر وقيادات الأوقاف والأزهر الشريف وجمع غفير من محفظي كتاب الله والأئمة والدعاة وأهالي الاقصر، أكد المحافظ خلال التكريم علي ضرورة التحلي بمبادئ الدين الإسلامي السمح الذي يدعونا جمعياً إلى حب الخير والتسامح وبذل الجهد في إنهاء واجباتنا والصدق في معاملاتنا فيما بيننا، معبراً عن فخره بتكريم أبناء الأقصر المتميزين من حفظة القرآن الكريم وطلاب الثانوية العامة الأوائل متمنياً ان تخرج الأقصر أجيال وطلائع ورواد أوائل سواء من التعليم الأزهري او العام حتي يصبحوا قدوة يحتذي بها، مؤكداً ان أهل الأقصر بهم وفيهم خير كثير.

تم خلال الحفل تكريم 65 من حفظة القرأن الكريم كاملاً بجوائز مادية وعينية، فيما تم الإعلان عن جائزتي عمرة للفائزين بالمركز الأول والثاني وهما عبد الرحمن عبد الرازق أبو الوفا من نجع الشيخ سلطان بمدينة الطود ونحمدوه جمال صالح محمد من قرية البغدادي بمدينة البياضية .

كما تم علي هامش الحفل تكريم محافظ الأقصر وعميد كلية الدعوة ووكيل وزارة الأوقاف وعدد من منظمي المسابقة وروادها الأوائل يشار الي ان المسابقة تقام للعام الثالث علي التوالي، حيث يتم الإعلان عنها سنوياً عقب شهر رمضان، وتبدأ مرحلة التقديم تليها الإختبارات والإمتحانات والتصفيات في مدة قدرها 7 أشهر.