إجراءات مكثفة في أسيوط استعداداً لعيد الفطر المبارك‎

أعلن اللواء السيد السعيد سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط ، عن تجهيز الحدائق والمنتزهات والعبارات النهرية بالمحافظة وفتحها أمام المواطنين، فى إطار الإحتفال بعيد الفطر المبارك، مشيراً إلى إلغاء كافة إجازات رؤساء المدن والأحياء ومسئولي الحدائق وإنهاء أعمال الصيانة بها بناءاً على تعليمات المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط .

> وأوضح “السعيد” أنه تم التنسيق مع الصحة لتوفير سيارات الإسعاف بجوار الحدائق العامة والمتنزهات ليكون على إستعداد تام لنقل أي حالات الى المستشفيات القريبة، موضحاً أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بالمستشفيات لإستقبال حالات الطوارئ بالإضافة إلي غرفة الطوارئ بالمديرية تعمل خلال الـ 24 ساعة لسرعة اتخاذ أي إجراء في حالة حدوث حالات تسمم من خلال تناول أطعمة فاسدة .

> ومن جانبه شدد المهندس ياسر الدسوقي محافظ أسيوط، على تكثيف الحملات ومراقبة المحلات بالتنسيق بين مديرية التموين والصحة خاصة على محال بيع الأسماك المملحة لضمان التأكد من صلاحية كافة السلع المعروضة بالأسواق للإستهلاك الآدمي ومطابقتها لمواصفات الجودة القياسية وضبط السلع غير الصالحة للإستهلاك الآدمى وإتخاذ الإجراءات القانونية فى حالة المخالفة .

> فيما كلف المحافظ رؤساء الاحياء والمراكز بالإهتمام بنظافة وجمال الحدائق والحفاظ على الأشجار والمسطحات الخضراء مع الري المستمر لها حفاظاً على نضارتها ورونقها، مشدداً على عدم فتحها خلال الفترة المسائية لتجنب حدوث حالات غرق خاصة مع تزايد أعداد المواطنين والإزدحام .

> كما طالب “الدسوقي” بتكثيف الحملات المرورية وتواجد رجال المرور في الشوارع لتسيير الحركة المرورية لتحقيق سيولة في الشوارع والميادين الرئيسية خلال فترة إجازة العيد وعدم حدوث إختناقات مرورية .