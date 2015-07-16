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«التعليم» تفتح باب تظلمات طلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم الثلاثاء

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«التعليم» تفتح باب تظلمات طلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم الثلاثاء «التعليم» تفتح باب تظلمات طلاب الثانوية المتضررين من نتائجهم الثلاثاء

محب الرافعى، وزير التربية والتعليم

وافق الدكتور محب الرافعى، وزير التربية والتعليم، على فتح باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة المتضررين من نتائجهم لمدة (ثلاثين يومًا)، اعتبارًا من الثلاثاء 21 يوليو الجارى.

وقال محمد سعد، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوى والخاص والرسمى للغات، رئيس عام امتحان الثانوية العامة، عن ضوابط وخطوات الاطلاع للطلاب على رأسها سداد مبلغ (مائة جنيه) عن كل مادة يرغب الطالب فى الاطلاع على صورة كراسة إجابته بها بأحد البنوك الوطنية لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية وتقديم طلبات الاطلاع فى المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التى تتبع اللجنة مرفقًا بها الإيصال الدال على السداد.

وأوضح “سعد”، فى بيان صادر عن الوزارة، أن مواعيد الاطلاع تبدأ من الساعة التاسعة صباحًا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، بالإضافة إلى الالتزام بالحضور فى الموعد المحدد للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى، وتقتصرعملية الاطلاع للطالب على صورة كراسة الإجابة وليس الكراسة الأصلية.

 

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