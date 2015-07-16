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«صحة سوهاج»: ضبط كميات من الحلوى والعصائر الغير صالحة معدة للبيع خلال عيد الفطر

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«صحة سوهاج»: ضبط كميات من الحلوى والعصائر الغير صالحة معدة للبيع خلال عيد الفطر «صحة سوهاج»: ضبط كميات من الحلوى والعصائر الغير صالحة معدة للبيع خلال عيد الفطر

16 يوليو 2015 | 1:19 مساءً

أرشيفية

 

تمكن مكتب رقابة الأغذية بمديرية الصحة بمحافظة سوهاج، م بالتنسيق مع مديرية بالمحافظة من ضبط كمية من الحلوى الملونة ومشروبات تم إعدادها للعرض على المواطنين فى المتنزهات والحدائق خلال أيام عيد الفطر غير صالحة للإستهلاك الآدمي وغير معلومة المصدر ومستخدم بها ألوان غير صحية لجذب الاطفال للشراء، وقال أحمد فؤاد مراقب عام الأغذية ان​​ة جارى حصر الكميات التى تم ضبطها وتحرير محضر بالواقعة تمهيدا للعرض على النيابةـ وقال فؤاد ان المكتب يعمل على مدار أيام عيد الفطر المبارك، وسوف يتم تكثيف التواجد  بأماكن الإحتفالات ومحيطها لضبط اى حالات غش فى السلع الغذائية

2015-07-16

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