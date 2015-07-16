النقل: الإنتهاء من مشـروع توسعة مدخل طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي بتكلفة 1.4 مليار جنيه

صرح أيمن الشريعي المتحدث الرسمي باسم وزارة النقل أنه تم الإنتهاء من مشــــــروع تطــــويـر وتوسعة مدخل طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي (القطاع السابع) بطول 30 كيلو متر من محطة الرسوم حتى تقاطع الطريق الساحلي وذلك بقيمة إجمالية 1,4 مليــار جنيـه وذلك نهاية يونيو الماضى .

وأوضح الشريعى أن الطريق يتكون من 4 حـارات مرورية لكل إتجاه مــــــرورى بطول 30 كيلو متر كما يتضمن عن 10 كبارى سطحية و5 كبـارى علوية و3 كبارى مشاه.

وأضاف الشريعى أنه تم توسيع القطاع العرضى للطريق من 2 حارة مرورية إلى 4 حارات مروريه بالإضافة إلى تعديل الميول الطولية والعرضية للطريق وفقا للتصميم الهندسى للطريق وطبقا للمواصفات كما تعديل ورفع كفاءة مواقع دورانات الرجوع للخلف طبقا للتصميم الهندسى النموذجى وكذلك توسيع الكبارى السطحيه طبقا للمخطط الهندسى وإنشاء كبارى بديله حيث تم إنشــاء عدد 5 كبارى علويه بتكلفة اجمالية 510 مليون جنيه تم الإنتهاء من تنفيذها جميعاً بنسبة 100% .

والكبارى هى كوبرى مرغم العلوى، وكوبرى ابوالخير العلوى للاتجاهين، وكوبرى مدخل العجمى، وكوبرى برج العرب، وكوبرى العامرية، بالإضافة إلى إنشــاء 5 كبـارى مشاه بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه لخدمة حركة المشاة على طول الطرق تم الانتهاء من 3 كبارى وجارى نهو 2 كوبرى مشاه، مدخل العجمى، مدخل عبدالقادر، مدخل المستعمرة، منطقة السيفين، مدينة ضباط مرغم بحى العامرية.

> وصرح الشريعى أنه تم الأنتهاء من تنفيذ عدد 10 كبارى سطحية ( 5 كبارى اتجاهين ) بلغت نسبة تنفيذها 100 % لجميع الكبارى السطحية وهى كوبرى النوبارية السطحى عند الكيلو 208، كوبرى هدف العامرية السطحى عند الكيلو 211، كوبرى بتروجيت السطحى عند الكيلو 211 + 100، و كوبرى ابوالخير السطحى عند الكيلو 213، و كوبرى ابيس السطحى عند الكيلو 218.