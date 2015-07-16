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بالأسماء .. العشرة الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية بالوادى الجديد

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بالأسماء .. العشرة الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية بالوادى الجديد بالأسماء .. العشرة الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية بالوادى الجديد

وكيل المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد

صرح محمود عبد المنعم وكيل المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد، أن المنطقة الأزهرية بمحافظة الوادي الجديد، أعلنت،أسماء العشرة الأوائل في الشهادة الثانوية الأزهرية علي مستوى المحافظة بقسميها العلمي والأدبي ان نسبة النجاح بالثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2014/2015 هي 36.55 % ،لإجمالي 423 طالب وطالبة بقسم الادبي نجح منهم 142 طالب وطالبة و 97 طالب وطالبة بالقسم العلمي ونجح منهم 69 طالب وطالبة.

وأضاف أن العشرة الاوائل علي مستوى الوادي الجديد في الثانوية الأزهرية القسم الأدبي كالتالي :- الشيماء أبو العلا بشندي محمد – معهد فتيات تنيدة – المجموع 592 – نسبة مئوية 93.96 %، وأسماء إبراهيم محمود حنفي – معهد فتيات عزب القصر – المجموع 589 – نسبة مئوية 93.50 %، وآية محمد محمد سنوسي – معهد فتيات عزب القصر – المجموع 583 – نسبة مئوية 92.50 %، وأسماء صبحي حسين عبد الموجود – معهد فتيات باريس – 583 – 92.50 %، وأسماء طه عبد الصبور عوض – معهد فتيات باريس – 577 – 91.59%، ومحمد جمعة أحمد أيوب – معهد موط بنين – 543 – 86.19 %، وأحمد بيومي سيد عبد السلام – معهد موط بنين – 541 – 85.87 %، وأحمد منصور حمزة محمد – معهد قرية الجديدة بنين – 536 – 85.08 %، و محمد حسين رفاعي محمد – معهد موط بنين – 523 – 83%، وأحمد مصطفي توفيق حسن – معهد تنيدة – 519 – 82.38%.
> وجاء العشرة الأوائل في القسم العلمي كالتالي : سليمان علي سليمان مدني – معهد موط بنين – 628 – 96.62%، آية جابر علي صالح – معهد فتيات الخارجة – 611 – 94%، ندى عبد الله حسن علي – معهد فتيات الخارجة – 610 – 93.85%، ونور الهدي خالد جمال خليفة – معهد فتيات الخارجة – 601- 92.46%، نهى عبد المنعم محمد سيد – معهد فتيات موط – 585 – 90 %، وإسراء عبد القادر حسين شحاتة – معهد فتيات موط – 579- 89%، ومحمود مجدي كامل محمود – معهد فتيات موط – 578 – 88.92%، وعبد الله سيد عبد الله سيد – معهد موط بنين – 577 – 88.76 %، و إبراهيم علي عزت محمود – معهد موط بنين – 567 – 87.23 %، وعبد الرحمن محمد محمود محمد – معهد ناصر بنين – 566 – 87.07 %.

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