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ملخص لأبرز اتجاهات الأزياء الرجالية لصيف 2016

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ملخص لأبرز اتجاهات الأزياء الرجالية لصيف 2016 ملخص لأبرز اتجاهات الأزياء الرجالية لصيف 2016

الخميس 16-07-2015 13:12

تتجدد اتجاهات الموضة العالمية في كل موسم، ومع انتهاء عروض الموضة الرجالية لربيع وصيف 2016 حان وقت تحديد أبرز الاتجاهات الظاهرة فيها .
اللون الرمادي:
برز اللون الرمادي بين العديد من الألوان خلال عروض الصيف للملابس الرجالية، وقد لفتنا بدرجاته المتنوعة في عروض مختلفة مثل Bottega Veneta ، Dior Homme
لمسات صينية:
تكرر ظهور اللمسات الصينية في العديد من العروض النسائية سابقًا، وخلال هذا الأسبوع شاهدنا العديد من التصاميم التي تحتوي على طبعات صينية جميلة.
ألوان ترابية :
تتميز الألوان الترابية بمرونتها بساطتها، وهذا ما يجعلها مناسبةً لإطلالة الرجل صاحب الجدول المزدحم، إذ توفر عليه جهدًا ووقتًا في التنسيق والاختيار، من أبرز العروض التي أظهرت الألوان الترابية عرض Balmain حيث شاهدناه بأسلوب شبابي مميز.
البنطلونات الواسعة:
بعد أن ظهرت البنطلونات الواسعة بشكل بسيط في المواسم الماضية قرر مصممو الأزياء أن يضعوها في المقدمة في موسم ربيع وصيف 2016، فشاهدناها في جميع العروض تقريبًا متنوعةً بين الستايل الرياضي واللوك الرسمي كذلك .
شاهد معنا اتجاهات الموضة للأزياء الرجالية وشاركنا برأيك.

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سيدتي