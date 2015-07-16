ألوان الباستيل تزين إطلالات النجمات في الصيف

في كل صيف تشرق ألوان الباستيل من جديد، فنراها تزين أجمل الفساتين والإطلالات لنجمات هوليوود، وفي كل محفل للموضة والأزياء نجد هذه الألوان حاضرةً بإطلالات أنيقة لتزين أجمل الإطلالات.

تنوعت هذه الألوان بظهورها على السجادة الحمراء، ولكن لاحظنا الحضور الطاغي للون السماوي الجذاب في إطلالة السندريلا ليلي جيمس Lily James بفستان من إيلي صعب، وإطلالة لي بينغ بينغ Li Bingbing وجينيفر لوبيزJennifer Lopez الرائعتين بتصاميم من زهير مراد إلى جانب الإطلالة الحالمة التي اختارتها بوبي ديليفين Poppy Delevingne مع طوق الورد الجميل .

البارز كان اللون الأرجواني الجذاب في معظم الإطلالات حيث تألقت به النجمة الهندية أشوريا راي Aishwarya Rai في مهرجان كان السينمائي، والأنيقة فريدا بينتو Freida Pinto وقد وقع اختيار الاثنتين على تصاميم إيلي صعب المميزة .

ويضفي اللون الوردي لمسةً من الأنوثة على إطلالاتك في السهرات وهذا ما شاهدناه في إطلالة دايان كروغر Diane Kruger بتصميم Chanel ، إذ كانت أنوثتها طاغيةً على جرأة التصميم فبدت متألقةً بأجمل إطلالة .

وتهوى النجمة ميريام فارس اللون الأصفر من ألوان الباستيل تحديدًا، فظهرت متألقةً به في مناسبتين مختلفتين اختارت في إحداها تصمم أنيق من مصممها المفضل رامي قاضي، وفي الآخر تصميم أميري ناعم من Alfazairy

شاهدي معنا كيف ظهرت ألوان الباستيل على السجادة الحمراء واختاريها لتزين إطلالتك في مناسباتك الصيفية.

سيعجبك أيضاً: