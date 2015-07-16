تألقي هذا الصيف مع مجموعة Majestic Wings لطارق سنو

استوحى المصمم اللبناني طارق سنو مجموعته الجديدة Majestic Wings لـ ربيع وصيف 2015 من أجنحة الفراشات، فتميزت بالأفكار المبتكرة والتفاصيل الدقيقة والقصات الهندسية

مزج طارق مجموعته بباقة من الألوان المتميزة برقتها وعذوبتها كالابيض، الذهبي، البرتقالي وبالتأكيد الأسود الذي لا يمكنه التخلي عنه والأبرز في المجموعة أنها جمعت بين الابتكار في التصميم مع لمسة من الكلاسيكية والرومانسية بفضل الأقمشة التي استخدمها طارق مثل الكراب، الستان، الدانتيل والاورجانزا الحرير. اضافة الى أن كافة الاقمشة مطرزة، وتم شك بعضها بأحجار الشواروفسكي.

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