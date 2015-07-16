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إصابة 7 من أسرة واحدة في حادث تصاد بالطريق الصحراوي المنيا

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إصابة 7 من أسرة واحدة في حادث تصاد بالطريق الصحراوي المنيا إصابة 7 من أسرة واحدة في حادث تصاد بالطريق الصحراوي المنيا

أرشيفية

شهد الطريق الصحراوي الغربي حادث إنقلاب سيارة أجرة ” بيجو”، بالقرب من كمين الجهاد بمركز العدوة شمال المنيا، مما أسفر عن إصابة 7 أشخاص.
> تلقي اللواء محمد صادق الهلباوي، مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة يتضمن بإنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز العدوة ووقوع مصابين .
> بالإنتقال والأجهزة الأمنية و سيارات الإسعاف تبين إنقلاب سيارة بيجو وإصابة كل من، وليد ربيع محمد 36 سنة و زوجته 31 سنة و أبنائهما، أصالة سنة، والسيد 5 سنوات، وسهير 12 سنه، و علي 7 سنوات، ومريم 4 سنوات، وتراوحت إصاباتهم ما بين سحجات وكدمات متفرقة بالجسم.
> تم نقل المصابين إلي مستشفي العدوة المركزي، و حرر محضراً بالحادث، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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