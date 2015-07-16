الرئيس اليمنى يعين نائبا جديدا لرئيس هيئة الأركان

أصدر الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قرارا جمهوريا بتعيين اللواء سيف صالح محسن الضالعى نائبا لرئيس هيئة الأركان العامة للشئون الفنية.

وكان اللواء الضالعى يشغل منصب قائد الفرقة الرابعة العسكرية فى عدن فى مايو الماضى، وقبلها رئيسا لأركان الفرقة، كما شغل منصب عضو المجلس الاستشارى للقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وفى سياق ذى صلة، وصلت إلى مطار عدن فجر اليوم طائرة قادمة من الرياض تقل عددا من المسئولين الحكوميين اليمنيين بعد نجاح المقاومة الشعبية المدعومة من قوات التحالف العربى فى تحرير مطار عدن أمس من ميليشيات الحوثيين.

وأوضحت مصادر فى السلطة المحلية لوسائل الإعلام فى عدن أن من بين المسئولين الذين وصلوا عبده الحذيفى وزير الداخلية وبدر باسلمة وزير النقل ونائب وزير الصحة وآخرين.

وتعد هذه أول طائرة تهبط فى مطار عدن منذ 24 مارس الماضى بعد قيام ميليشيات الحوثيين بشن حرب على عدن ومحافظات الجنوب وسيطرتها على المطار.

وقرب مطار صنعاء، وبالتحديد فى مقر قاعدة الديلمى الجوية شمال العاصمة، دوت انفجارات عنيفة فى ساعة مبكرة من صباح اليوم المجاورة لمطار صنعاء.

ونقل موقع "يمن برس" عن سكان فى المنطقة أن 4 انفجارات وقعت بالقاعدة بعد سماع تحليق الطائرات، فيما لوحظ غياب أصوات المضادات الأرضية للمرة الأولى منذ بدء عمليات عاصفة الحزم فى أواخر شهر مارس الماضى. وتستهدف طائرات التحالف العربى قاعدة الديلمى لليوم الثالث على التوالى.

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