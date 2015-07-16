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إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر المبارك

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إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر المبارك إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا يهنئ الشعب المصرى بعيد الفطر المبارك

مدحت قلادة رئيس إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا

هنأ إتحاد المنظمات القبطية بأوروبا مصرشعباٌ وجيشاٌ وحكومة ورئيساً بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
> وقال فى بيان له : ” أعادة الله علي شعب بالخير والبركة والسلام ونتمنى أن تكون مناسبة العيد بداية لإعلاء كل مظاهر الحب والحق والعدل والمساوة، بداية للقضاء علي الأرهاب وكل قوات الظلام وضع مصر علي طريق القيام من كبوة الأخوان، والوقوف بقوة خلف مصر وطناً وشعباً والوقوف بقوة خلف رئيس وحكومة مصر”.

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