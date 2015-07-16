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بالفيديو.. رائد فضاء روسي: «مكة المكرمه» و«المدينة المنوره» أكبر بقعتين مضيئتين على الأرض

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بالفيديو.. رائد فضاء روسي: «مكة المكرمه» و«المدينة المنوره» أكبر بقعتين مضيئتين على الأرض بالفيديو.. رائد فضاء روسي: «مكة المكرمه» و«المدينة المنوره» أكبر بقعتين مضيئتين على الأرض

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى مقطع لرائد الفضاء الروسى «أنطون شكابليروف»، لصور كان نشرها عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، التقطها من المحطة الفضائية الدولية «ISS» تظهر الرؤية الليلية للحرم المكى والمسجد النبوى، بحيث ظهرا مضيئين بشكل لافت.

وعبر «أنطون» عن انبهاره الشديد بالمشهد في تغريدة مرفقة بالصور قائلًا: «رؤية ليلة رائعة لمكة والمدينة من محطة الفضاء الدولية».

الصور تم التقاطها في الأصل في أواخر يناير لعام 2015 ولكنها نالت مؤخرًا اهتمامًا كبيرًا بعد أن لاحظها رواد «تويتر» المسلمون بالخصوص وسرعان ما عاودت الانتشار في جميع الشبكات الاجتماعية بحيث تمت إعادة نشر تغريدة «أنطون» أكثر من 12 ألف مرة وتحميل الصورة ونشرها بشكل مستقل.

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أونا

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