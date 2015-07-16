التليفزيون الألماني ينقل صلاة عيد الفطر على الهواء مباشرة لأول مرة فى التاريخ

أعلن التليفزيون الألماني في سابقة هي الأولى من نوعها في ألمانيا، أن كلًا من راديو وتليفزيون بايرن “BR” يعتزمان نقل شعائر صلاة عيد الفطر المبارك على الهواء مباشرةً.

ونقلت مصادر إعلامية أن النقل المباشر يأتي في إطار تغطية خاصة لشهر الصيام، ويضم برامج في الراديو والتليفزيون والإنترنت، تحتوي على أفلام وثائقية وتعريفية عن شهر رمضان، وتذاع باللغة الألمانية على مدى الشهر الكريم.

ويرى مراقبون أن هذه المبادرة تهدف في الوقت الراهن، إلى إظهار تسامح الحكومة الألمانية مع الدين الإسلامي والمسلمين، وتعتبر أيضًا امتدادًا لتصريح المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل «أن الإسلام أصبح جزءًا من ألمانيا».

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