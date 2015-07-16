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تسليم 33 وحدة سكنية للمقيمين بمنطقة خيام الإيواء ببهتيم في القليوبية

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تسليم 33 وحدة سكنية للمقيمين بمنطقة خيام الإيواء ببهتيم في القليوبية تسليم 33 وحدة سكنية للمقيمين بمنطقة خيام الإيواء ببهتيم في القليوبية

قامت  الدكتورة ليلي اسكندر وزيرة الدولة للتطوير الحضري والعشوائيات واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والمهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية بتسليم ٣٣ وحدة سكنية للمقيمين بمنطقة خيام الايواء بأرض ورشة البلاط ببهتيم.

وأوضحت الدكتورة ليلي اسكندر أنه في اطار خطة وزارة التطوير الحضري والعشوائيات في توفير المسكن الامن والملائم للمواطن المصري تم إعداد خطة لبناء ثلاثة عمارات لتسكين  ٦٦ أسرة بتكلفة اجمالية سبعة ملايين ومائة وثمانون الف وسبعمائة واربعين جنيه.

وأشار المهندس محمد عبد الظاهر محافظ القليوبية انه بعد طرد بعض سكان الخيام من مساكنهم لعدم قدرتهم علي دفع القيمة الايجارية وصدور قرارات إزالة لعمارات البعض الآخر قام بتسكين ٣١ أسرة بنفس موقعهم بالخيام كما تم تسكين  ٦٦ أسرة بدار الضيافة.

واليوم يتم تسكين المرحلة الاولي من سكان الخيام بالعمارتين المقامتان من موارد المحافظة.

وشكر المحافظ الدكتورة ليلي اسكندر علي تعاونها الدائم والمستمر في تطوير العشوائيات بالمحافظة.

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