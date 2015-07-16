المتحدث العسكري: اشتعال النيران في لنش حراسة برفح بعد تبادل إطلاق رصاص مع إرهابيين

قال المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، أنه فى تمام الساعة 9.30 صباح اليوم 16 / 7 / 2015 وأثناء قيام إحدى لنشات الحراسة بمهام تأمين سواحل البحر الأبيض المتوسط أمام مدينة رفح.

واضاف المتحدث ، على صفحته على موقع” فيس بوك”، اشتبه طاقم اللنش فى تحركات بعض العناصر الإرهابية على الساحل ، فقامت عناصر الطاقم بمطاردة العناصر المشتبه بها وحدث تبادل لإطلاق النيران مما أسفر عن إشتعال النيران باللنش دون حدوث خسائر فى الأرواح.

وتم دفع وحدات الدعم اللازمة ، وجارى حالياً تمشيط المنطقة بالكامل ومطاردة العناصر الإرهابية المتورطة فى إرتكاب الحادث.