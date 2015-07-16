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المتحدث العسكري: اشتعال النيران في لنش حراسة برفح بعد تبادل إطلاق رصاص مع إرهابيين

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المتحدث العسكري: اشتعال النيران في لنش حراسة برفح بعد تبادل إطلاق رصاص مع إرهابيين المتحدث العسكري: اشتعال النيران في لنش حراسة برفح بعد تبادل إطلاق رصاص مع إرهابيين

المتحدث العسكري

قال المتحدث العسكري، العميد محمد سمير،  أنه فى تمام الساعة 9.30 صباح اليوم 16 / 7 / 2015 وأثناء قيام إحدى لنشات الحراسة بمهام تأمين سواحل البحر الأبيض المتوسط أمام مدينة رفح.

واضاف المتحدث ، على صفحته على موقع” فيس بوك”،  اشتبه طاقم اللنش فى تحركات بعض العناصر الإرهابية على الساحل ، فقامت عناصر الطاقم بمطاردة العناصر المشتبه بها وحدث تبادل لإطلاق النيران مما أسفر عن إشتعال النيران باللنش دون حدوث خسائر فى الأرواح.

وتم دفع وحدات الدعم اللازمة ، وجارى حالياً تمشيط المنطقة بالكامل ومطاردة العناصر الإرهابية المتورطة فى إرتكاب الحادث.

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