20 يومًا تفصلنا عن افتتاح قناة السويس الجديدة «هدية مصر للعالم»

20 يوما فقط، تفصلنا عن افتتاح “قناة السويس الجديدة”، هدية مصر للعالم والتي ستظل شاهدة علي قوة وعزيمة المصريون في مواجهة التحديات وتخطي الصعاب من أجل استعادة قدرة ومكانة مصر الاقليمية والعالمية.

نسبة حفر 100%

وبعد مرور 345 يوما، واصلت خلالها سواعد المصريون العمل ليلا ونهارا بعزيمة لا تلين ، تم الانتهاء علي أرض الواقع من حفر 250 مليون متر مكعب من أعمال الحفر الجاف بنسبة تنفيذ “100 ” % للقناة الرئيسية بطول 35 كم من علامة الكم 60 ترقيم القناة شمالاً حتى علامة الكم 95 ترقيم قناة جنوباً ، وقنوات الاتصال عند علامة الكم ( 65 – 76 – 84 – 89 ) ترقيم القناة بطول “4″ كم ، بإجمالى “180″ مليون متر مكعب أعمال الحفر الجاف وقد تم الأنتهاء من تنفيذها بنسبة 100 % ، كذلك تم الانتهاء من حفر 70″ مليون متر مكعب لتوسعة تفريعة البلاح بطول “10″ كم وعرض “61″ متر بنسبة تنفيذ 100% ليصبح عرضها “312″ متر بالإضافة إلى حفر مساطيح شمعات الرباط وتخليق الميول الجانبية للتكسيات والتجهيز الهندسى للكبارى والمعديات وتفريغ أحواض الترسيب فى القناة الرئيسية وتعميق وتوسعة البحيرات الطبيعية بمدينة الإسماعيلية الجديدة واعمال الحفر بالمعدات الهندسية تحت سطح الماء ويجري حاليا تنفيذ أعمال التدبيش بعد أرنكة أجناب القناة ، حيث تم الانتهاء من 57000 متر طولى من إجمالى المخطط تنفيذه 80 كيلو متر طولى وبنسبة تنفيذ 68.6 % .

تكريك 98.4% من إجمالي المخطط حتى الآن

وفى إطار التنسيق مع هيئة قناة السويسن تم البدء فى أعمال التكريك بعد تدشين المشروع بشهر واحد لتعميق قناة السويس الجديدة بطول “35″ كم وزيادة عمق وعرض التفريعة الغربية لجزيرة البلاح بطول 10 كم وتفريعة الدفرسوار وكبريت بطول “27″ كم و قنوات الإتصال الاربعة للقناة الجديدة بإجمالى مخطط “250″ مليون متر مكعب حفر تحت الماء ، وتعمل حاليا 39 كراكة تمكنت من تكريك “254″ مليون متر مكعب حتى الان بنسبة تنفيذ “98.4 % من إجمالى المخطط “258″ مليون متر مكعب .

الانتهاء من 90 % من عدايات كابلات الكهرباء

ولنقل وتأمين مرافق الإتصالات – الكهرباء – المياه – الوقود – مياه الرى وتمريرها أسفل قناة السويس الجديدة جارى تنفيذ 30 عداية / سيفون سحاره أسفل قناة السويس الجديدة ، بالإضافة لتأمين تقاطع خط السكة الحديد الفردان / بئر العبد مع مسار قناة السويس الجديدة، كما تم تأمين خطوط الغاز الطبيعية فى مناطق تقاطعها مع الطرق بنسب تنفيذ بلغت00 % لع 1دايات كابلات الإتصالات وتأمين خطوط الغاز الطبيعى وسيفونات المياه والوقود ، وفك ونقل خط سكه حديد الفردان ، بينما تم الانتهاء من 90 % من عدايات كابلات الكهرباء ، وبنسبة 59 % من سحارات المياه حيث يجري حاليا انشاء 4 سحارات بقطر 3,2 متر لنقل مياه الرى إلى ترعة سيناء الشرق .

توسعة الطرق شرق القناة

وفى إطار تطوير توسعة الطرق شرق القناة والتي يتم تنفيذها طبقاً لثلاثة أسبقيات الأولى وتشمل تطوير وتوسعة الطريق العرضى من كوبرى السلام وحتى سرابيوم ووصلة ( الفردان – الأوسط – سرابيوم ) بإجمالى طول “52.5″ كم وجارى تنفيذ ( تشكيل / إحلال الجسر الترابى – طبقة الأساس – الأساس المساعد – الطبقة الرابطة الأسفلتية ) بنسبة تنفيذ 71 % ، اما الأسبقية الثانية فتشمل إنشاء وتطوير طرق ربط المعابر بإجمالى طول 180 كم حيث يجري حاليا تنفيذ تشكيل الجسر الترابى بنسبة تنفيذ 48 % ، كما يتم تطوير وتوسعة طريق الإسماعيلية العوجة بإجمالى طول “211″ كم كأسبقية ثالثة.

ويجري حاليا تنفيذ الأعمال المساحية ونقل تحويل تأمين المرافق المتعارضة مع توسعة الطريق وتشكيل الجسر الترابى بنسبة تنفيذ 27 %.

ويشترك فى أعمال الطرق والتدبيش والحفر 147 شركه مدنية لديها 4300 معدة هندسية يعمل بها ما يقرب من خمسة واربعون الف مهندس وفنى وعامل مستمر منها حتى الان فى اعمال التجهيز الهندسى وتحسين خواص احواض الترسيب والطرق والتدبيش 94 شركة لديها 2000 معدة هندسية يعمل بها 21200 مهندس وفنى وعامل بالاضافة الى 3 كتيبة طرق و شركة مساحة.

مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة 4927 فدان

ويتزامن ذلك مع بإنشاء مدينة الإسماعيلية الجديدة على مساحة “4927″ فدان لإنشاء “58″ ألف وحدة سكنية علي مساحة “2828″ المرحلة الأولى منها “34″ ألف وحدة سكنية لتكون مجتمع سكنى حضارى متكامل يضم جميع الخدمات لخدمة العاملين بقطاعات التنمية بقناة السويس وسيناء ، حيث تم التعاقد مع “126″ شركة والبدء فى التنفيذ وحفر أساسات “636″ عمارة , “258″ فيلا وصب خرسانة عادية لأساسات “815″ عمارة/ فيلا وصب قواعد مسلحة لأساسات “724″ عمارة / فيلا وتنفيذ أعمال عزل أساسات “809″ عمارة ، وجارى أعمال حوائط وأعمدة “190″ عمارة / فيلا، والإنتهاء من صب اعمدة وحوائط بدروم بعدد “455″ عمارة وصب اسقف بدروم لعدد “324″ عمارة / فيلا وجارى صب اسقف بدروم لعدد”235″ عمارة / فيلا والعمل فى اسقف واعمدة الهيكل الخرسانى لعدد “357″عمارة / فيلا .

وتم الانتهاء من أعمال الخرسانة المسلحة، وصب الأعمدة للمبنى الإجتماعى ومبنى المطعم وقاعة الحفلات ومسجد يسع “500″ مصلى والبازارات وشاليهات الاقامة ومبنى الجيمانيزيوم والملاعب وحمامات السباحة ومحطة شبكة الغاز والكهرباء ، والبدء فى تنفيذ أعمال شبكة الطرق بالمدينة وجارى التنسيق مع الوزارات المعنية لتوصيل المرافق لمدينة الإسماعيلية الجديدة .

4 مجموعات من الإنفاق

وتم البدء فى إنشاء 4 مجموعات أنفاق كل مجموعة أنفاق تتكون من “2″ نفق سيارات ونفق سكة حديد بقطر خارجى “12.6″ متر وعلى عمق “16-20″ م من قاع قناة السويس وبطول من ( 3.7 – 8.3 ) كم نفق باجمالى اطوال 33.2 كم ، حيث تقع المجموعة الأولى عند علامة الكم “19,150″ ترقيم قناة جنوب بورسعيد ، بينما تقع المجموعة الثانية عند علامة الكم “73,250″ ترقيم قناة شمال الإسماعيلية ، وبدأ الشركات المنفذه في إنشاء الموقع الإدارى وتسليح التربة لمجموعة أنفاق جنوب بورسعيد ، وشمال الإسماعيلية.